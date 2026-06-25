Kayseri'de 4 katlı binada yangın: Anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, anne ve iki çocuğuna ambulansta müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Şair Abdullah Satoğlu Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise yangında dumandan etkilenen anne ve iki çocuğuna ambulansta oksijen vererek, müdahale etti. Anne ve iki çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı