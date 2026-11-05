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Kayseri'de 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi

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Kayseri'de 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi
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Kayseri'de polis ekiplerinin çalışmasıyla, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından firari olarak aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (36) yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.Y. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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