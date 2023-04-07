Kayseri'de 14. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 14 katlı bir iş merkezinin son katından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hacısaki Mahallesi Çimen Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen olayda M.L. 14. kattan beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede M.L.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.L.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.