Sakarya'da merdivenden düşen şahıs yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 62 yaşındaki A.G. evinin merdiveninden dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dengesini kaybederek evinin merdiveninden düşen şahıs yaralandı.

Birlik Mahallesi'nde yaşayan A.G. (62), evinin birinci katındaki merdivenlerde dengesini kaybederek düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine oadrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.G., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

