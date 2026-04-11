Haberler

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada M.T., arkadaşı C.O.'yu bıçakladı. Yaralı C.O. hastaneye sevk edilirken, M.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, birlikte yaşayan M.T. ile C.O. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.T. arkadaşı C.O.'yu bıçakladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. C.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayın şüphelisi M.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

