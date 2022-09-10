Son dakika haber! Kaysısı depolama fabrikasında korkutan yangın 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Kaysısı depolama fabrikasında korkutan yangın Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı. Kaysısı depolama fabrikasında korkutan yangın MALATYA - Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı. Ölen yada yaralanan olmazken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kayısı depolama fabrikasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Malatya Valisi Hulusi Şahin olay yerinde inceleme yapıyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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