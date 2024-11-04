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Küçük Şirin gözyaşlarıyla toprağa verildi! Mezarlıkta yakınlarından idam çağrısı

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İstanbul'da 2 gün boyunca kayıp olarak aranan ve Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılanlar Şirin'inin mezarına gelinlik ve papatyalar bırakırken, yakınları ise katilin idam edilmesini istedi.

İstanbul'da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedi, Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin'in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.Ö. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KÜÇÜK ŞİRİN, ŞANLIURFA'DA DEFNEDİLDİ

İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Şirin'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa verildi.

YAKINLARINDAN KATİLE İDAM ÇAĞRISI

Küçük kızın mezarına gelinlik ve papatyalar bırakıldı. Mezara sarılan yakınları gözyaşlarına boğularak, katilin idam edilmesini istedi.

Küçük Şirin gözyaşlarıyla toprağa verildi! Mezarlıkta yakınlarından idam çağrısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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