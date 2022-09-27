Kayıp olarak aranan yaşlı adam uyurken bulundu

Tokat'ta kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanlık alanda uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Niksar İlçesi Bilgili köyünde ikamet eden H.Ö. (82) isimli şahıs sabah saatlerinde hayvan otlatmak maksadıyla evden ayrıldı. Yaşlı adam akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine yakınları köy çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada hayvanların bulurken şahsa ulaşılamadı. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılması üzerine bölgeye AFAD ekipleri, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığından tim ile iz takip köpeği sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarına köylülerde katıldı. Sabah saatlerinde yaşlı adam iz takip köpeği Talan tarafından köye 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda uyurken bulundu. Şahıs sağlık kontörlüden geçirilmek üzere 112 ekipleri tarafından Niksar Devlet Hostesime sevk edildi. - TOKAT