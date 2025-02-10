Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Kayıp Nuriye Parmaksız için afişler asıldı

Kayıp Nuriye Parmaksız için afişler asıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ın bulunması için şehrin çeşitli yerlerine afişler asıldı. Aramalar sonucunda yaşlı kadının izine rastlanamazken, kaçış yolu olarak Göksu Nehri üzerinde incelemeler sürdürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ın bulunması için kentin bir çok noktasına afişler asıldı.

Nuriye Parmaksız'ın en son görüldüğü Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerindeki HES Barajının etrafı ekipler tarafından didik didik aranmış AFAD, Jandarma ve Polis ekiplerinin karadan, insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla da havadan aramalar yapılmıştı.

Yaklaşık 1 ay 6 gündür her yerde aranan Nuriye Parmaksız'ın Göksu Nehri'ne düşüp baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açılmıştı. Baraj sularının boşaltılmasıyla da Nuriye Parmaksız'ın izine rastlanılmadı.

Kayıp olan yaşlı kadının bulunması için afişler asıldı

Aramalar sonuç vermeyince Parmaksız'ın yakınları tarafından Adıyaman'ın kent merkezine ve ilçelerinin bir çok farklı noktasına afişler asıldı. Nuriye Parmaksız'ın fotoğrafının olduğu afişte, gören ve duyanların belirtilen numarayı aramaları istendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Otel odasına eskort çağıran şahıs, hayatının şokunu yaşadı
img

Dünkü maçta olanları görünce hüngür hüngür ağlayıp tek bir şey istedi
img

Horozumuz bile gergin! Sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi

Dünkü maçta olanları görünce hüngür hüngür ağlayıp tek bir şey istedi
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.