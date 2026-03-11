Haberler

Afyonkarahisar'da garip kayıp vakası: Kayıp yaşlı adamın hastaneye yattığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da garip kayıp vakası: Kayıp yaşlı adamın hastaneye yattığı ortaya çıktı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 75 yaşındaki Yılmaz Ünal'ın kayıp olduğu bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından, Ünal'ın tedavi için hastaneye yattığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen ve dünden bu yana polis ve jandarma ekiplerince aranan 75 yaşındaki adamın tedavi görmek için hastaneye yattığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Çakırözü köyündeki evinden ayrılan 75 yaşındaki Yılmaz Ünal'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yaşlı adamın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın dün tedavi için Şuhut Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi'ne yattığı ortaya çıktı. Ailesinin durumdan neden haberdar olmadığı ise belirsizliğini koruyor. - AFYONKARAHİSAR

