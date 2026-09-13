Kayıp bebeğin annesinden kan donduran itiraf

Sivas'ın Divriği ilçesinde dünden bu yana aranan 11 aylık kayıp bebeğin annesi, bebeği sattıklarını itiraf etti.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan Balıkçı ailesi, geçtiğimiz gün jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne Elif Balıkçı (27) bebeği para karşılığı sattıkları itirafında bulundu. İtiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak anne, baba ve aileden toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı. Annenin iddiasının doğruluğu ve bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı