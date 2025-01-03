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Kaybolan 77 Yaşındaki Kadın ve Torunları Sağ Salim Bulundu

Kaybolan 77 Yaşındaki Kadın ve Torunları Sağ Salim Bulundu
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaybolan alzaymır hastası Şadiye Özkan ve torunları için başlatılan arama çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Şadiye Özkan gece saatlerinde bulunurken, torunları da sabah saatlerinde sağ salim bulundu.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi Kavaklı mevkisinde kaybolan alzaymır hastası 77 yaşındaki Şadiye Özkan ve torunları Birgül (7) ile Deniz (3) için başlatılan arama çalışmaları mutlu sonuçlandı.

2 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00'den itibaren kayboldukları ihbar edilen alzaymır hastası Şadiye Özkan ve torunları için jandarma, AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllü vatandaşların katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Gece saat 02.15 sıralarında Şadiye Özkan, arama ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Çocukların bulunması için ise çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Yoğun arama faaliyetleri sonucunda 7 yaşındaki Birgül ve 3 yaşındaki Deniz de bugün saat 08.48'de sağ salim bulundu. Çocuklar, sağlık kontrolleri yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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