Kaybolan 2.5 Yaşındaki Kız Çocuğu Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu

Kaybolan 2.5 Yaşındaki Kız Çocuğu Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu
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Karaman'ın Ayrancı ilçesinde kaybolan Suriye uyruklu 2.5 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından bir çiftlikte sağ salim bulundu. Aile, çocuğun kaybolduğunun farkına varır varmaz jandarmaya başvurdu. Arama çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde kaybolan 2.5 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu jandarma ekipleri tarafından çiftlikte bulundu.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavuklar ile Köğecik köyü arasında bulunan mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu ailenin 2.5 yaşındaki kızı N.E.A., bir anda kaldıkları çadırdan uzaklaşarak kayboldu. Kızlarının çadırda olmadığını fark eden aile çevrede yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, Polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Köylülerinde destek verdiği arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Yapılan arama çalışmaları sonucunda 2.5 yaşındaki kız çocuğu sabaha karşı jandarma ekipleri tarafından kaldığı çadıra yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki çiftlikte sağ salim bulundu. Ayrancı Entegre Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen çocuk daha sonra ailesine teslim edildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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