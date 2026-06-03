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Kaldırıma çıkan traktör ağaca çarptı

Kaldırıma çıkan traktör ağaca çarptı
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Samsun'un Kavak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Samsun'un Kavak ilçesinde kaldırıma çıkan traktörün ağaca çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde Kavak merkeze doğru seyir halinde olan 57 DA 165 plakalı traktörün sürücüsü H.B. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, traktörde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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