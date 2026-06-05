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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Samsun'un Kavak ilçesinde pazar yerinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle aniden alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracı kullanılamaz hale getirdi, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Samsun'un Kavak ilçesinde pazar yerinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, pazar yerinde park halinde bulunan 55 TF 246 plakalı, H.A.'ya ait otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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