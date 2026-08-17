Haberler

Kavak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kavak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Ankara yolu 32. kilometresi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat İnan (54) idaresindeki 60 AHF 184 plakalı Opel otomobil, Samsun istikametine sol şeritte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, aynı yönde seyreden Gökhan İnan (24) yönetimindeki 34 PP 1515 plakalı Fiat otomobilin sol kısımlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıktı.

Kazada sürücüler Murat İnan ve Gökhan İnan ile birlikte Firdevs İnan, Solmaz İnan ve Hatice İnan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı

Bu nasıl bağ kurmak?

Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım

Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım
Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor

Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak