Kavak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Ankara yolu 32. kilometresi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat İnan (54) idaresindeki 60 AHF 184 plakalı Opel otomobil, Samsun istikametine sol şeritte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, aynı yönde seyreden Gökhan İnan (24) yönetimindeki 34 PP 1515 plakalı Fiat otomobilin sol kısımlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıktı.

Kazada sürücüler Murat İnan ve Gökhan İnan ile birlikte Firdevs İnan, Solmaz İnan ve Hatice İnan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı