Cinayete kurban giden 23 yaşındaki gencin katili arkadaşı çıktı! Birlikte fotoğraf bile paylaşmışlar

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinden çıkan Ramazan Tutal (23), tıraş olmak için Çukurova Caddesi'ndeki berbere gitti. Tıraş olduktan sonra berberden çıkan Tutal, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KURŞUNA DİZİLEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Göğsüne, bacaklarına ve kollarına isabet eden mermilerle yaralanan Tutal kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Tutal, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI ARKADAŞI ÇIKTI

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan silahlı saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Mahallede araştırma yapan cinayet dedektifleri, Tutal'ın olaydan bir gün önce arkadaşı Bilal Kırmızıgül (20) ile tartışıp, kavga ettiklerini belirledi. Arkadaşının Dedekorkut Mahallesi'ndeki evinde saklandığı tespit edilen katil zanlısı Kırmızıgül, adrese düzenlenen baskında yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınıp emniyete götürülen Kırmızıgül, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olay günü Tutal'ı berberde gördüğünü ve tıraş olmasını bekleyip, çıktıktan sonra da silahı ateşlediğini anlatan Kırmızıgül, "Ramazan, önceki gün çıkan kavgada beni dövdü. Ben eve döndükten sonra telefonla arayıp 'Yanıma gel, seninle görüşeceğiz' dedi. Gitmeyince de aileme küfretti, guruma dokundu' dedi.

KATİLİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Kırmızıgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada katil zanlısının öldürdüğü şahısla fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı. Zanlının fotoğrafı sosyal medyaya koyduğu öğrenildi.