- Katil eski kocaya verilen müebbet annenin acısını dindirmedi

Müebbet hapis kararına Fatma Kovan'ın annesi; "İçime su serpildi"

DENİZLİ - Denizli'de eski eşini acımasızca öldüren katilin müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından konuşan anne Seval Kovan, "İçim soğumadı ama en azından içime su serpildi. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" dedi.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman Ayvaz tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman Ayvaz'ın yargılanması 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davanın 6. duruşmasına anne Seval Kovan, baba Merol Kovan ve ailenin avukatları katıldı.

Sanık Osman Ayvaz'ın SEGBİS ile bağlandığı duruşma karara bağlandı. Verilen kararda Osman Ayvaz, haksız tahrik indirimi başta olmak üzere hiçbir indirim uygulanmaksızın doğrudan müebbet hapis cezasına hükmedildi. Karar sonrası içine su serpilen aile, adliye önünde açıklamalarda bulundu.

"Başka annelerin canı yanmasın"

Anne Seval Kovan, bekledikleri sonucu aldıklarını ama acısının dinmediğini söyleyerek, "Çok şükür Allah'ıma bizde bu kararı bekliyorduk. İçim soğumadı ama en azından içime su serpildi. Benim canım yandı. İnşallah bu müebbetten herkes korkar da ve kadın cinayetleri son bulur. Hiç kimsenin annesinin gözyaşı akmasın. Bu müebbetten sonra başka annelerin canı yanmasın. Herkes dersini alır" dedi.

Baba Merol Kovan da "Ben baştan beri Türk adaletine ve Türk yargısına güvendiğim için Allah'ım herkten razı olsun. Bu karar Türkiye'de ve Denizli'de emsal bir karar olarak geçer" ifadelerini kullandı.

"Emsal bir karar oldu"

Ailenin avukatı Melike İlkgül Yurttürk ise emsal karar olduğunu belirterek, "Davamız sonuçlandı. Mahkeme tarafından sanığın tüm savunmalarına, iftiralarına ve bütün çamur atmalarına rağmen, en sonunda hiçbir indirim ve haksız tahrik indirimi başta olmak üzere hiçbir indirim uygulanmaksızın doğrudan müebbet hapis cezasına hükmedildi. Bu bizim için oldukça önemli bir karar. Emsal nitelikte bir karar. İnşallah toplumda yaşanan cinayetlerinde son olması içinde iyi bir örnek teşkil eder" şeklinde konuştu.