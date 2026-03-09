Haberler

Katar'da yanıltıcı bilgi yayan 313 kişiye gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın saldırıları sırasında yayımlanan yanıltıcı bilgiler nedeniyle 313 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların kışkırtıcı videolar paylaştığı bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın saldırıları sırasında paylaşılan görüntüler ve "yanıltıcı bilgiler" nedeniyle 313 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine misilleme saldırılarıyla karşılık vermişti. Katar bu süreçte ülkede dezenformasyonla mücadele operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın saldırıları sırasında paylaşılan görüntüler ve "yanıltıcı bilgiler" nedeniyle 313 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada gözaltına alınan kişilerin, kamuoyunu kışkırtabilecek video klipler çektiği ve dolaşıma soktuğu, yanıltıcı bilgiler ve söylentiler yayımladığı belirtildi. Gözaltına alınanların kimlikleri açıklanmazken farklı milletten oldukları aktarıldı.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı da İran'ın saldırılarının etkisini anlatan görüntüler çekerek bunları yayınladıkları ve yalan haber yaydıkları gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kuveyt'te de 3 kişi, ülkedeki yaşananlarla dalga geçerek çektikleri videoları yayınladıkları için gözaltına alınmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de benzer durumların yaşanmaması için harekete geçen yetkililer ülkede yaşayanlara mesajlar göndererek yanıltıcı bilgi yayanlara karşı yasal işlem uygulanacağı uyarısı yapılmıştı. Suudi Arabistan da benzer mesajlar yayınlayarak halka uyarılarda bulunmuştu. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular

Yeni lideri kutlarken kanlı saldırı