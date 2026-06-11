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Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.B. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOğuz Kaan Suna:

yahu bu işte bir garip taraf var 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan adam hala özgür mi dolaşıyo ülkede iş yapılıyor gibi gösterilince insanlar kandırılıyo ama perde arkasında neler olup bittiğini hiç bilmiyoruz

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Haber YorumlarıZeynep Turunç:

dört yıl iki ay ceza ama neden bu kadar geç yakalandı diye merak ediyorum aranan birisi bu kadar zaman nasıl ortada dolaşabiliyo bunun arkasında ihmal var mı yok mu onu sorgulamak lazım

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Haber YorumlarıEsen İbrahim Aytop:

allah bir insanı böyle yola sokuyo işte hani islam diye bir şey var ya bir insan kardeşini yaralıyo sonra kaçıyo çoluk çocuğu bırakıyo ne olacak bunun ahireti bilir allah ama bu dünyada da adalet olması lazım keşke cezasını iyi çekse

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