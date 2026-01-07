Lüleburgaz'da kasten öldürme şüphelisi yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kasten öldürme şüphelisi C.Ö., İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kasten öldürme şüphelisi C.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa