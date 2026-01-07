Haberler

Lüleburgaz'da kasten öldürme şüphelisi yakalandı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kasten öldürme şüphelisi C.Ö., İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kasten öldürme şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kasten öldürme şüphelisi C.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

