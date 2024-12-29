Kasten öldürme suçundan aranan şahıs Kütahya'da yakalandı

Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında toplamda 10 suç kaydı bulunan S.Ç.'yi (60) yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi'nde yapılan çalışmalar sonucu yakalanan S.Ç.'nin, Bursa'da işlenen kasten öldürme suçunun yanı sıra, şu suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi: Cinsel saldırı, 3 basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iki tehdit, hakaret ve iki ayrı 6136 Sayılı Kanuna muhalefet.

Mudanya'da yemek şirketi sahibi olduğu belirtilen S.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA