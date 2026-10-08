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Kastamonu Tosya'da motosiklet traktöre arkadan çarptı, sürücü yaralandı

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Kastamonu Tosya'da motosiklet traktöre arkadan çarptı, sürücü yaralandı
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Kastamonu Tosya'da D100 karayolu Yazıçam mevkiinde üç tekerlekli motosiklet, aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde traktöre arkadan çarpan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki D. idaresindeki 37 KG 954 plakalı üç tekerlekli motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Osman I. yönetimindeki 19 FF 933 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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