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Kastamonu Taşköprü'de pancar sökümünde çıkan tartışmada aynı aileden 4 kişi öldü

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Kastamonu Taşköprü'de pancar sökümü sırasında aralarında husumet olduğu iddia edilen aileyle tartışan bir kişi tabancayla ateş açtı, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan jandarmaya teslim olurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde daha öncesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen aile ile pancar sökümü esnasında tartışma yaşayan bir kişi, tabancasıyla kurşun yağdırdı. Aynı aileden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ç.A. ile İlhan Karasu ve oğulları Ali Karasu ve Sefa Karasu ile kardeşi Halit Karasu arasında tartışma çıktı. Tarlada pancar sökümü esnasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A., yanında bulundurduğu tabancasıyla Karasu ailesinin üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Ç.A. ise olay yerinden ayrıldı. Alatarla Karakoluna giden Ç.A., jandarma ekiplerine teslim oldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine komando birlikleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komando birlikleri ile jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmasının ardından İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile Halit Karasu'yun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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