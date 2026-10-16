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Kastamonu Taşköprü'de otomobil traktöre arkadan çarptı, sürücü yaralandı

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Kastamonu Taşköprü'de otomobil traktöre arkadan çarptı, sürücü yaralandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Taşköprü-Hanönü karayolunda otomobil traktöre arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Taşköprü-Hanönü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki 37 AEN 355 plakalı Toyota marka otomobil, F.Ç. idaresindeki traktöre arkadan öçarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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