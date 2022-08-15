Kastamonu haberleri: Kastamonu'da denize giren şahıs, dalgalara kapılarak gözden koybuldu Kastamonu 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun Abana ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren şahıs, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kastamonu'nun Abana ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren şahıs, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince şahsı arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana ilçesinde liman mevkiinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Ahmet Şahin, akıntıya kapıldı. Bir süre sonra dalgalara kapılarak tamamen gözden kaybolan Ahmet Şahin'i arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmet Şahin'i arama çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sahil Güvenlik Komutanlığı Ahmet Şahin Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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