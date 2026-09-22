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Kastamonu Devrekani'de kaygan yolda iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı.

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Kastamonu Devrekani'de kaygan yolda iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı.
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Bozkocatepe köyü mevkiinde sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Devrekani ilçesine bağlı Bozkocatepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda, C.T. idaresindeki 37 AEB 328 plakalı Fiat marka otomobil ile karşı yönden gelen E.S.Ş. yönetimindeki Fiat-Tofaş marka, plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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