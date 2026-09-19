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Kastamonu Daday'da samanlık yangını söndürüldü, samanlık kullanılmaz hale geldi

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Kastamonu Daday'da samanlık yangını söndürüldü, samanlık kullanılmaz hale geldi
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Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Bolatlar köyü Dere Mahallesi'nde Yaşar Mıcık'a ait boş samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü. Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken jandarma yangının sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi Bolatlar köyü Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Mıcık'a ait boş vaziyetteki samanlıkta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangının sebebinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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