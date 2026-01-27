Haberler

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
Güncelleme:
Şenpazar ilçesinde meydana gelen yangında, Mehmet Çamurcan'a ait iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının bacadan çıktığı değerlendiriliyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şenpazar ilçesi Demirkaya köyü Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çamurcan'a ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine Şenpazar ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının bacadan kaynaklandığı değerlendirilirken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
