Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ve Devrekani ilçelerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatını ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Devrekani ilçesinde Ö.K. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Tosya ilçesinde de F.K. isimli şahsın üstünde ve evinde yapılan aramada ise kannabinoid, metamfetamin ve sentetik ecza hapı ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan Ö.K. ve F.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU