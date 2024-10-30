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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı
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Kastamonu'nun Tosya ve Devrekani ilçelerinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs, yapılan operasyon sonrası tutuklandı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ve Devrekani ilçelerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatını ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Devrekani ilçesinde Ö.K. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Tosya ilçesinde de F.K. isimli şahsın üstünde ve evinde yapılan aramada ise kannabinoid, metamfetamin ve sentetik ecza hapı ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan Ö.K. ve F.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Devrekani kastamonu Politika Güvenlik 3-sayfa Tosya Hukuk Suç

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