Kastamonu'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Merkez ilçeye bağlı Ahlatçı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Ilgaz (46) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Ilgaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU