Kastamonu'da Tofaş Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Tofaş marka otomobil ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Devrekani ilçesi Devrekani-Çatalzeytin karayolu Hacıhasan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Tekeci (61) idaresindeki 37 AT 970 plakalı Tofaş marka otomobil ile Veli Küllü (63) yönetimindeki 57 HC 236 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Gülseren Tekeci (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Tekeci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülseren Tekeci'nin ise tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU