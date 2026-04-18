Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan otomobilinden yara almadan çıktı. Kaza, İnebolu-Kastamonu karayolunda meydana geldi.
Kaza, İnebolu-Kastamonu karayolu İskir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, I.K. yönetimindeki 37 BC 975 plakalı FİAT marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil kazadan yara almadan kurtuldu.
Takla atan otomobil yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı