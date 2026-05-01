Kastamonu'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kastamonu-Çankırı sınırında Ilgaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun karayolu Ilgaz-Tosya istikameti D100 karayolu üzerinde Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Yerkuyu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa K. idaresindeki 34 AFE 382 plakalı FİAT marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp toprak zeminde bir müddet sürüklendikten sonra su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan sürücüsü İsa K. (46), Hilalnur K. (27), Feyza Nur K. (23) ve Aydın K. (50) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aydın K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

