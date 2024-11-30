Üye Girişi
Haberler
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Suriye rejim güçleri, Halep'te havalimanını terör örgütüne bırakıp çekildi

 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
Ormanda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga böyle başlamış: Kafa atınca ateş ettim

Ormanda 3 kişinin öldüğü kavga böyle başlamış

Kastamonu'da Sobadan Çıkan Yangında Ahşap Ev Alev Alev Yandı

Kastamonu'da Sobadan Çıkan Yangında Ahşap Ev Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ve içindeki eşyalar büyük ölçüde hasar gördü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ahşap evde büyük oranda hasar oluştu. Yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Yunus Emre Mahallesi'nde Yunus Bakır'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında evde tek başına yaşayan Yunus Bakır, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ahşap evde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ahşap ev ile evde bulunan eşyalar büyük ölçüde zarar görerek kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyordu, yüzünü gerdirdi
img

Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış
img

Fenomen ismin yayını izleyenler şaştı kaldı: Bu ne hal?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.