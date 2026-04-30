Kastamonu'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra motosikletiyle evine döndüğü esnada otomobilin çaptığı kadın, kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra motosikletiyle evine döndüğü esnada otomobilin çaptığı kadın, kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 Nisan'da sabah saatlerinde Saraçlar Mahallesi İhsangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ACA 089 plakalı motosikletiyle çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönen Sema Hoşlan'a, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ADM 841 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sema Hoşlan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Sema Hoşlan, yapılan müdahalelere rağmen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

