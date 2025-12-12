Haberler

Şarampole yuvarlanan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Şarampole yuvarlanan otomobildeki kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Savaş K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. 3 çocuk annesi Yasemin Meral ambulansta hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cide- Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Savaş K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Yasemin Meral yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yasemin Meral, ambulansta hayatını kaybetti. Savaş K. ise Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 çocuk annesi Yasemin Meral'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title