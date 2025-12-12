Şarampole yuvarlanan otomobildeki kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cide- Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Savaş K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Yasemin Meral yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yasemin Meral, ambulansta hayatını kaybetti. Savaş K. ise Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 çocuk annesi Yasemin Meral'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU