Kastamonu'da Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan otomobil, refüjde ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T.B. yönetimindeki 34 VR 0142 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü K.T.B. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU