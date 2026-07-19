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Kastamonu'daki orman yangını söndürüldü

Kastamonu'daki orman yangını söndürüldü
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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Merkez ilçeye bağlı Kızılseke köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, helikopterle de havadan destek verildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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