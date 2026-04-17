Kastamonu'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Tosya ilçesinde bir motosiklet, önündeki otomobile çarparak kaza yaptı; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tosya ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki motosiklet, önünde seyir halinde olan E.G. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı