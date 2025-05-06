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Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde virajı alamayarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü S.C. (28) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde virajı alamayarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. (28) idaresineki 16 BDT 520 plakalı motosiklet, viraji alamayarak refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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