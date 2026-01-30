Haberler

Kastamonu'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda 14 ve 16 yaşındaki sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki motosikletin çarpışması neticesinde 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. (14) idaresindeki 37 ADL 563 plakalı motosiklet ile B.E. (16) yönetimindeki 37 ACM 403 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan T.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Oğlu miras için aracına bomba koymuştu! Babadan şaşkına çeviren istek
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Popüler dizide infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Oğlu miras için aracına bomba koymuştu! Babadan şaşkına çeviren istek
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu