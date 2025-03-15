Kastamonu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu'da Tofaş- Fiat marka otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 KGR 748 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil ile 37 ABK 948 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan D.K. ve B.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihabar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU