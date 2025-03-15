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Kastamonu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kastamonu'da Tofaş-Fiat marka bir otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcusunun yaralandığı kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kastamonu'da Tofaş- Fiat marka otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 KGR 748 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil ile 37 ABK 948 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan D.K. ve B.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihabar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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