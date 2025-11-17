Kastamonu'da Mevlit Yemeğinde Zehirlenme: 43 Hasta

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit yemeğinde ikram edilen tavuklu pilav ve ayran sebebiyle zehirlenen 33 vatandaş taburcu edilirken, 10 vatandaşın tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Doğanyurt ilçesi Haskavak köyünde düzenlenen mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemekten yiyen yaklaşık 50 vatandaştan 43'ü mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Ayakta tedavileri gerçekleştirilen 33 vatandaş taburcu edilirken, 1'i çocuk 9 vatandaşın ise tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Konuyla ilgili Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Doğanyurt ilçesine bağlı Haskavak köyünde 16.11.2025 tarihinde düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilav ve ayranın tüketilmesi neticesinde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle vatandaşlarımız hastanelere müracaat etmiştir. Toplu gıda zehirlenmesi nedeniyle, Doğanyurt Devlet Hastanesi ve İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine (KEAH) toplam 43 vatandaşımız başvurmuştur. Yapılan değerlendirme neticesinde, 1 çocuk hastamız KEAH Çocuk Servisi'ne, 9 hastamız İnebolu Devlet Hastanesine yatırılarak toplam 10 vatandaşımızın tedavilerine başlanmıştır. Tedavileri ayaktan gerçekleştirilen 33 vatandaşımız ise gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU