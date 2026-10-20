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Kastamonu'da manevra sonrası takla atan otomobilde 3 kişi yara almadı

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Kastamonu'da manevra sonrası takla atan otomobilde 3 kişi yara almadı
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Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü önünde kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu ve sağlık ekiplerinin müdahale teklifini kabul etmedi.

Kastamonu'da minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DG 2788 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü F.T. yola çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu. Araçtaki vatandaşlar, herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığını belirterek sağlık ekiplerinin müdahale teklifini kabul etmedi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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