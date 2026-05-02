Kastamonu'da köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aniden yola çıkan bir köpeğe çarpan otomobil, su tahliye kanalına uçtu. Takla atan araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolu üzerinde, Taşköprü ilçesine bağlı Tekev mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametinden Kastamonu yönüne seyir halinde olan A.S.K. idaresindeki 55 AUS 842 plakalı otomobil, aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptı. Çarpmanın ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak su tahliye kanalına uçtu. Kazada takla atan otomobilde sürücü A.S.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı