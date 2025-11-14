Haberler

Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti Haber Videosunu İzle
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cenazelerine ulaşılan anne ve oğlu için yürütülen soruşturma kapsamında bir kişiye elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

  • Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri 10 gün sonra dere yatağında bulundu.
  • İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Huriye Helvacı'nın eski eniştesi Mustafa Uzun hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.
  • Anne Huriye Helvacı'nın çantası, ayakkabısı ve cep telefonu cesedinin bulunduğu bölgeye yakın yerlerde bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 10 gün sonra cenazelerine ulaşılan anne ve oğlunun olayıyla ilgili bir kişiye denetimle serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşılmıştı.

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İncelme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, ekipler güçlükle uçurumdan çıkartabildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen anne ve oğlunun cenazeleri, buradaki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirilerek toprağa verildi.

ESKİ ENİŞTEYE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine denetimli serbestlik tedbiriyle Huriye Helvacı'nın eski eniştesi olan Mustafa Uzun hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

ANNENİN ÇANTA VE AYAKKABISI DA BULUNDU

Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken; AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu.

Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipleri, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor. Ayrıca anneye ait kayıp bir eşya da, son bulunan cep telefonuyla kalmamış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCarsambali:

Eniste hic utanmadan piskin piskin Tv de konusuyor...Onun burnunu pense ile tutup cevirmek isteyen tek ben miyim acaba..Cok sinir bozucu konusmasi var..Kadinda zaten akil olsa onun gibi bir sumsugun pesine takilirmi..Kadini yanlis yonlendirip ormanin icine soktu...Azicik koseye sıkı?tımı hemen ilac kullaniyom,unutuyom diyor..Isine geldimi uzman kesiliyor..Cok tehlikeli bir tip..Muhtemelen kadini ve cocugu ormanin derinliklerine cekip kacip gitti..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.