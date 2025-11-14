Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 10 gün sonra cenazelerine ulaşılan anne ve oğlunun olayıyla ilgili bir kişiye denetimle serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşılmıştı.

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İncelme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, ekipler güçlükle uçurumdan çıkartabildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen anne ve oğlunun cenazeleri, buradaki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirilerek toprağa verildi.

ESKİ ENİŞTEYE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine denetimli serbestlik tedbiriyle Huriye Helvacı'nın eski eniştesi olan Mustafa Uzun hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

ANNENİN ÇANTA VE AYAKKABISI DA BULUNDU

Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken; AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu.

Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipleri, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor. Ayrıca anneye ait kayıp bir eşya da, son bulunan cep telefonuyla kalmamış oldu.