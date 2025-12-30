AFAD ve UMKE ekipleri kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kemoterapi alması gereken ve kar sebebiyle köyde mahsur kalan hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırılabildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. UMKE ve AFAD ekipleri ise kar sebebiyle yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastalar için teyakkuza geçti. Azdavay ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan Çocukören köyünde yaşayan ve kemoterapi alması gereken bir hasta, hastaneye gidemedi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan hasta yakınları yardım istedi. İhbar üzerine köye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu kapalı olan köye AFAD'a ait paletli araçla uğraştı. Ekiplerin saatlerce süren çalışmasıyla evinden alınan hasta, sağlık ekiplerine ulaştırıldı. - KASTAMONU