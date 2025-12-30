Haberler

AFAD ve UMKE ekipleri kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
Güncelleme:
Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çocukören köyünde kemoterapi tedavisi gereken bir hasta, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanınca mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yardımıyla AFAD ve UMKE ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından hastayı sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. UMKE ve AFAD ekipleri ise kar sebebiyle yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastalar için teyakkuza geçti.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. UMKE ve AFAD ekipleri ise kar sebebiyle yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastalar için teyakkuza geçti. Azdavay ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan Çocukören köyünde yaşayan ve kemoterapi alması gereken bir hasta, hastaneye gidemedi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan hasta yakınları yardım istedi. İhbar üzerine köye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu kapalı olan köye AFAD'a ait paletli araçla uğraştı. Ekiplerin saatlerce süren çalışmasıyla evinden alınan hasta, sağlık ekiplerine ulaştırıldı. - KASTAMONU

