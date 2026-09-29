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Kastamonu'da kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

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Kastamonu'da kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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Kastamonu'da bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Sunta Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 DTY 293 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile aynı istikametteki O.H.P. yönetimindeki 37 DC 234 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ve O.B. idaresindeki 34 CNT 708 plakalı Volvo marka kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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