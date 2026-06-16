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Kastamonu'da kaçak kazı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da kaçak kazı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, tarihi eser ve objelerle birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kaçak kazı yapan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8-15 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 7 adet cumhuriyet altını, 20 adet sikke, 9 adet eski madeni para, 6 adet tarihi obje, 1 adet ekskavatör, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 58 bin 605 Türk Lirası ve 4 bin 535 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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